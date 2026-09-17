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Царьград

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Страус устроил хаос в Стамбуле, сбежав из зоопарка на дорогу

Страус устроил хаос в Стамбуле, сбежав из зоопарка на дорогу

В Стамбуле страус сбежал из зоопарка и выбежал на дорогу в районе Шиле, вызвав хаос и удивление. Пожарные оперативно поймали беглеца и вернули его назад.

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