Мишустин призвал правительство внимательно отнестись к целям развития

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал новый состав правительства внимательным образом отнестись к достижению национальных целей развития 2030 года и реализации положений послания президента РФ Федеральному Собранию.
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