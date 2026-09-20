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Царьград

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На трассе Екатеринбург — Серов ввели реверсивное движение из-за ДТП

На трассе Екатеринбург — Серов ввели реверсивное движение из-за ДТП

На участке автодороги Екатеринбург — Серов организовано реверсивное движение. Причиной стало дорожно-транспортное происшествие, случившееся на 345-м километре трассы неподалеку от Серова.

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