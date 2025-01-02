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Неймар из-за боли в животе пропустил тренировку «Аль-Хилаля». У бразильца 2 матча в сезоне

«Аль-Хилаль» сообщил, что бразильский форвард пропустил тренировку в четверг из-за болей в животе.  Напомним, Неймар не играл с октября 2023 года по октябрь 2024-го из-за разрыва крестообразной связки колена.

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