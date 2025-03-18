Госдума обвинила правительство в неисполнении поручений Путина

Правительство не исполняет поручения президента России Владимира Путина в части обращения с животными, в том числе с безнадзорными, говорится в проекте обращения Госдумы к председателю кабмина Михаилу Мишустину.
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