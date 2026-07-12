Почему нельзя “чистить квартиру” солью, свечами и заговорами, мнение церкви

Попытки “очистить” жильё солью, свечой, шёпотом заговоров и поиском “плохой энергетики” всё чаще подаются как безобидная бытовая практика, но с церковной точки зрения речь идёт не о вере, а о её опасной подмене.
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