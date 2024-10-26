Что будет, при ежедневном употреблении грецких орехов

Грецкие орехи известны своими полезными свойствами, но не все осознают всю их ценность для здоровья. Диетолог Самина Каллоо утверждает, что регулярное употребление этого продукта может значительно улучшить качество жизни.
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