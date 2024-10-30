Путин освободил взявших жилищный кредит до 2025 года россиян от уплаты НДФЛ

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, освобождающий от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с материальной выгоды в связи с экономией по процентам тех граждан, которые взяли жилищный кредит до 2025 года.
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