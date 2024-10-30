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Путин освободил взявших жилищный кредит до 2025 года россиян от уплаты НДФЛ

Путин освободил взявших жилищный кредит до 2025 года россиян от уплаты НДФЛ

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, освобождающий от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с материальной выгоды в связи с экономией по процентам тех граждан, которые взяли жилищный кредит до 2025 года.

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