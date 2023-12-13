Обзор ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON

Платформы: PS5 XSEX PC Разработчик: From Software Издатель: Bandai Namco Entertainment Жанры: action RPG Невероятный успех Dark Souls и прошлогодней Elden Ring позволили артели имени Хидетаки Миядзаки вернуться к своему главному хобби – разработке нишевых игр про сражения гигантских боевых роботов из серии Armored Core.
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