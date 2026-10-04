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Племянник Кашпировского: похороны пройдут 8 октября на Троекуровском кладбище

Племянник Кашпировского: похороны пройдут 8 октября на Троекуровском кладбище

Психотерапевта и телезвезду позднего СССР Анатолия Кашпировского похоронят 8 октября на Троекуровском кладбище.

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