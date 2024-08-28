Европейские индексы не пришли к единому тренду во вторник

Индекс Stoxx 600, представляющий общеевропейский индикатор широкого рынка акций, вырос на 0,23%. В его составе ярко выделялись вчера бумаги авиакомпаний Easyjet и Tui, взлетевшие на фоне комментариев CEO Ryanair о снижении цен авиабилетов.