Европейские индексы не пришли к единому тренду во вторник

Индекс Stoxx 600, представляющий общеевропейский индикатор широкого рынка акций, вырос на 0,23%. В его составе ярко выделялись вчера бумаги авиакомпаний Easyjet и Tui, взлетевшие на фоне комментариев CEO Ryanair о снижении цен авиабилетов.
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