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Почему наши миллионеры так плохо играют в футбол

Почему наши миллионеры так плохо играют в футбол

Умный татарин Сборная России по футболу вылетает из своей группы, проиграв Дании с разгромным счётом.

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Ritchie Blackmore
Спортом и футболом "руководят" люди, очень далёкие от спорта вообще. Отсюда глупейшее назначение тупого Черчесова. А дальше мы знаем. Мало того, этому профану в нарушение регламента гарант вручил Орден Александра Невского!!!!!!!!!!!! После этого горец заболел синдромом Наполеона. Его лечить нужно, а ему перед ЧЕ новый контракт подписывают. И после позора на этом чемпионате профан даже не извинился, плёл абру-кадабру и цинично заявил, что подавать в отставку не собирается. "Мы видим свет в конце тоннеля..." МАРАЗМ полнейший или подобные бестолочи доведут страну до "ручки" Про деньги в виде зарплаты, бонусов и прочее я уже и не говорю. "Край не пуганных идиотов"
Антон
Кроме вины тренера, ещё 11 рукожопых играть не умеют. Надо просто со всей страны создать народную сборную!!!!
Ritchie Blackmore
Нормальные у нас футболисты, кроме Оздоева и Дзюбы. Дубина Черчесов своей глупой тактикой "Заброс на столба" "связал" ноги всей команде. А "защита", конечно, никакая. Опять - вина главного.
Александр Попов
Потому что миллионеры. Зачем напрягаться7
Ирина Голота (Болховитинова)
А им пофиг победы. Все оплачено наперед. Выезжают на соревнования, как на отдых. Походили по стадиону и домой за "бабками"
дмитрий казанцев
Потому,что руки из жопы, ноги из плеч растут , головы вообще нету.В футбол сейчас таких только и берут.
Александр Попов
Одно слово - членистоногие
олег мотынга
В сборной СССР из РСФСР было 2-3 игрока Москва не в счёт. Школа отсутствует.
Ritchie Blackmore
Конкуренция была большая. Если игрока из РСФСР не приглашали в сборную, это не означало, что данный игрок слаб.
олег мотынга
Вы правы, была конкуренция, и всех способных игроков заби-рали в Москву со всего Союза. Футбол не хоккей в залах не играют. В СССР спортсмены зарабатывали , не получали, непло-хие деньги (знаю по-себе ) , но было престижно играть за сбор-ную и никакие деньги не могли это компенсировать !
Aleksandr Valerevich Bogomolov
А вспомните Советские времена. Тогда они играли за страну,а сейчас они знают что выиграют или нет они всё равно получат свою кубышку. Так может убрать от них подальше эту кубышку? Выиграли - получи,нет - гуляй Вася. Не пропадешь. Зато мотивация будет к победе а не ползание по полю. Какие в те времена были футболисты!? Просто гордость за них. А что сейчас? Я вообще-то далёк от футбола,но в те времена с удовольствием смотрел матчи когда игралис иностранными командами. Сейчас же даже к ящику не подхожу. А на что там смотреть то? На наш позор?
Ritchie Blackmore
Такова система по развалу нашего футбола и спорта в целом. И опять давний друг гаранта, "руководящий" футболом и назначивший глупого Черчесова главным тренером сборной всячески его прикрывает. Ещё до ЧЕ был продлён контракт с осетином до 2022года!!! МАРАЗМ! Его близко к футболу нельзя подпускать, а его ещё и Орденом Александра Невского награждают! Корона мешает думать нерадивому Черчесову. Он вошёл в пятёрку высокооплачиваемых тренеров Чемпионат Европы! О как! Вместо пинка ему бабло. ИДИОТИЗМ.
Мария
Лишь бы бросить какашку в Президента. Как Вам не стыдно! Если ночью член не встал -это Путин приказал. Так что ли?
Ritchie Blackmore
Почему боты-путинята, в большинстве своём глупы, подобно Вам?
Мария
Не приставай, старый козёл!
Ritchie Blackmore
Вот я и говорю-глупые вы, потому, что в стаде.
Аркадий Цыганов
Браво автор! Мощный гол.
Вальдемар
Оклад МРОТ всем, а премиальные по результату каждой игры!!!!!
Вальдемар
Они только могут на телефон дрочить, а играть ума и сил не хватает.
Мария
У нас не футбольная страна. Гении футбола у нас не рождаются. Был один, и тот не нападающий, а вратарь Лев Яшин.
Сергей Сарматов
Игорь Нетто, Игорь Численко, Владимир Бессонов, Никита Симонян, Ринат Дасаев, Всеволод Бобров, Игорь Беланов, Виктор Понедельник, Фёдор Черенков, Олег Блохин, Эдуард Стрельцов, Лев Яшин...Это только те, кто на слуху...Не неси пургу если не знаешь...
Ritchie Blackmore
Шли бы Вы на кухню. У Вас молоко убежало, поспешайте!
Ritchie Blackmore
Сейчас смотрю фильм "В созвездии Стрельца" про Эдуарда Стрельцова.
Мария
Почему так грубо? Не везёт с женским полом? Или считаете, что грубость Вас украшает?
Ritchie Blackmore
Что грубого Вы нашли? Ответ на Ваш комментарий, лишённый всякого смысла. Если не понимаете, зачем пишите?
Александр Япринцев
В России настоящего футбола нет и не будет. Хотелки обогащения- впереди желаемых результатов. Разогнать, перевести в разряд любительских команд с окладами сантехника.
АЛЕКСАНДР ПУГОВКИН
В СССР был хороший футбол, но в то время у молодежи был культ здоровья, культ спорта, а не пива с сигаретами, и, практически, в каждом дворе была своя футбольная команда.
Николай Денисов
Давно пора перевести их на подряд. Даешь результат- получи. Нет результата- сосай лапу.
Александр Иванов
У них нет патриотизма, любви к нашей многонациональной Родины. Главное победа РОССИИ, а не деньги. Пусть вспомнят Льва Яшина. ПОЗОРНИКИ.
Ritchie Blackmore
Во времена Великих Яшина, Бескова, Лобановского, Блохина...нынешних не допустили мячи подавать. А клоуна-горца, вообще бы никто и не знал, кроме его земляков из аула.
N S
КЛАСС!!!!!!!!++++++++ Полностью согласна!!!!!!!!!!!+++++++++
Владимир Петросов
Я в силу своего возраста очень хорошо помню ЧМ-1966. На том турнире в сборной СССР было 22 игрока. Два равноценных состава. Ещё человек 5-6 осталось в Союзе (не хватило места в сборной). Замены в процессе игры были запрещены и на поле в каждой игре выходили вполне равноценные составы. Вот это и была сборная альтруистов, которая гордилась своими буквами "СССР" на футболках, а за хорошую игру получали в лучшем случае автомашины ГАЗ-21 (и то не все). Потом была супер-сборная на ЧЕ-1972, ещё супер-сборная на ЧМ-1986. Вот пожалуй и всё, ну или почти всё. В 1972 году тренера сборной выкинули из команды за 2-ое место после проигрыша "какой-то ФРГ". Это был позор.
Елена Александровна
Всё просто, футбол давно договорная игра! От того, что они выбыли денег у них меньше не будет. За проигрыш получат и ещё за договор с букмекерами. Ну, а вообще конечно, это уже абсурд какой-то! Спорт ради денег и огромные деньги за то, что ты спортсмен.
Андрей Балашов
Что такое зарплата - за работу плата. И тут встает вопрос - а заработали ли они вообще что-либо? Когда у тебя основной принцип жизни "зачем я буду напрягаться, мне и так хорошо платят" все встает на свои места. Гребут, не зарабатывают, деньги миллионами и при этом ведут себя как обыкновенные маргиналы... Засветились Кокорин с Мамаевым. А сколько таких мерзавцев остались за скобками?
Надежда Новопашина
Вот потому и играют плохо, что миллионеры. А "лицо" нашего футбола - хабалка бузова. Какое лицо, такой и футбол - что удивляться!
Владимир Петросов
Вспомните миниатюру в КВН команды "Максимум": "Появилось чудище чудное в виде Гуса, превративший пешеходов юродивых в кавалерию марадоннаподобную".
Юрий Семенов
А Слава слушает и ест....
Walery
Очевидно налажена система больших зарплат футболистов и соответственно из зарплат откаты в спорткомитеты. И это до такой степени отработано, что футболист просто уже не хочет перетренироваться и отрабатывать свое мастерство. Зачем? Сегодня главное бабло. Теперь поднимается вопрос - плохо играют потому, что заработные платы как бы маленькие. Надо в два раза повысить ставки - может заиграют...
Светлана Ковалева
Если на производстве рабочий допускает брак с него высчитывают за брак и выписывают штраф, может пора и к нашему футболу это применить плохо сыграли возвращают деньги потраченные за поездку и штраф за то что проиграли в двойном размери их оклада и хватить платить им не за что перевести их на оклад в 200 тыс. рублей, а не в долларах и в евро а ни российские спортсмены, а у нас в стране платят в нашей национальной валюте рублях.

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