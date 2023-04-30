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Вице-спикер Государственной думы Даванков предложил Минтруду обсудить перенос выходных дней с января на май

Вице-спикер Государственной думы Даванков предложил Минтруду обсудить перенос выходных дней с января на май

Вице-спикер Государственной думы от партии "Новые люди" Владислав Даванков предложил Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации обсудить перенос выходных дней с января на май.

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