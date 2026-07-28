Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

359 подписчиков

Курортный штат Гоа готовится к активному зимнему сезону с ростом турпотока

Курортный штат Гоа готовится к активному зимнему сезону с ростом турпотока

Для российских туристов зимний сезон в Гоа обещает стать более комфортным в плане логистики. Ключевой оператор Concord Exotic Voyages планирует обеспечить ежедневные авиаперевозки с территории России и добавить два еженедельных рейса из Казахстана.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии