Xiaomi сотрудничает с YouTube: эти смартфоны Xiaomi и Redmi получили бесплатную подписку YouTube Premium и YouTube Music Premium на три месяца

https://fine-news.ru/xiaomi-sotrudnichaet-s-youtube-eti-smar. Китайская технологическая компания Xiaomi объявила о партнерстве с YouTube, в рамках которого некоторые из ее текущих и будущих устройств получат бесплатную подписку YouTube Premium.
https://fine-news.ru/xiaomi-sotrudnichaet-s-youtube-eti-smar. Китайская технологическая компания Xiaomi объявила о партнерстве с YouTube, в рамках которого некоторые из ее текущих и будущих устройств получат бесплатную подписку YouTube Premium.
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