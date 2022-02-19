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Xiaomi сотрудничает с YouTube: эти смартфоны Xiaomi и Redmi получили бесплатную подписку YouTube Premium и YouTube Music Premium на три месяца

Xiaomi сотрудничает с YouTube: эти смартфоны Xiaomi и Redmi получили бесплатную подписку YouTube Premium и YouTube Music Premium на три месяца

https://fine-news.ru/xiaomi-sotrudnichaet-s-youtube-eti-smar. Китайская технологическая компания Xiaomi объявила о партнерстве с YouTube, в рамках которого некоторые из ее текущих и будущих устройств получат бесплатную подписку YouTube Premium.

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