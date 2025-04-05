Стало известно о подавленном состоянии Гретцки после повторения Овечкиным его рекорда

Американский журналист Блейк Шустер сообщил, что канадец Уэйн Гретцки находился в подавленном состоянии после того, как нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин повторил его рекорд по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).