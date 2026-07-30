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Дмитрий Губерниев: «Легенда нашего биатлона Андрей Вьюхин на сезон перешел в лыжные гонки. И выступать будет за Югру»

Дмитрий Губерниев сообщил, что биатлонист Андрей Вьюхин в новом сезоне будет выступать в лыжных гонках.

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