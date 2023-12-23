Губернатор Комарова оставила свое пожелание жителям ХМАО на новогодней елке. Фото, видео

В Ханты-Мансийске прошла Югорская новогодняя елка. Ее смогли посетить не только талантливые дети и дети с ограниченными возможностями из ХМАО, но и семьи участников СВО и маленькие жители ДНР, ЛНР и подшефного города Макеевки.