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Еврокомиссия профинансирует "стратегическое информирование" албанцев о ЕС

Еврокомиссия профинансирует "стратегическое информирование" албанцев о ЕС

Генеральный директорат Еврокомиссии по расширению и добрососедству объявил о выделении гранта в размере €3 млн на "стратегическое информирование" о Евросоюзе и процессе вступления Албании в ЕС, передает RT со ссылкой на соответствующий документ.

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