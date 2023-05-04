Еврокомиссия профинансирует "стратегическое информирование" албанцев о ЕС

Генеральный директорат Еврокомиссии по расширению и добрососедству объявил о выделении гранта в размере €3 млн на "стратегическое информирование" о Евросоюзе и процессе вступления Албании в ЕС, передает RT со ссылкой на соответствующий документ.
Генеральный директорат Еврокомиссии по расширению и добрососедству объявил о выделении гранта в размере €3 млн на "стратегическое информирование" о Евросоюзе и процессе вступления Албании в ЕС, передает RT со ссылкой на соответствующий документ.
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