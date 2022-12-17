Глава СК потребовал доклад по ситуации с нападением на конвоиров в Челябинской области

Двое полицейских ранены. Один из них находится в тяжёлом состоянии.Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал от руководителя регионального Следкома доклад о том, как продвигается проверка по делу о нападении на конвоиров.
Двое полицейских ранены. Один из них находится в тяжёлом состоянии.Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал от руководителя регионального Следкома доклад о том, как продвигается проверка по делу о нападении на конвоиров.
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