Царьград

5 228 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Влад Владимиров
    "Галантерейщик", увы, так получил очередной плевок в лицо...Ему и невдомек, что все это игрища там "кардинала".))) К...Немцы высмеяли ка...
  • Елена Стельмахова
    Надо что бы свет у этих не было вобще. Пусть скачут в кружевных трусах в Европу, куда и хотели. Из за чего продали ру...При ударе по Укра...
  • Влад Владимиров
    Надо заметить, что иметь хохлам таких друзей, так и врагов, как говорят, им там не надо будет.))) Таких им надо брат...Польша встала на ...

Глава СК потребовал доклад по ситуации с нападением на конвоиров в Челябинской области

Глава СК потребовал доклад по ситуации с нападением на конвоиров в Челябинской области

Двое полицейских ранены. Один из них находится в тяжёлом состоянии.Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал от руководителя регионального Следкома доклад о том, как продвигается проверка по делу о нападении на конвоиров.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх