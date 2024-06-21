В Челябинске открыли движение трамваев на северо-запад

В Челябинске открыто движение трамваев №№ 3, 14, 15, 16, 22 на улицу Чичерина. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», завершен первый этап ремонта трамвайных путей на пересечении Каслинской и проспекта Победы.