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Свекровь сама сына ни к чему не приучила, а теперь невестку укоряет: «Убери за мужем!»

Свекровь сама сына ни к чему не приучила, а теперь невестку укоряет: «Убери за мужем!»

— Вчера опять поругались со свекровью! – рассказывает двадцатипятилетняя Людмила. – Муж в восемь утра на работу ушел, я только засыпать стала, слышу – крик! «Мила, иди сюда! Это что еще за свинство такое?» Выхожу из комнаты, смотрю, на комоде какие-то вещи Андрея, мужа, горой лежат – свитера, рубашки, прямо охапкой свалены… — Откуда? — Не знаю, откуда они, может, он искал что-то с утра в шкафу, вещи вытащил, потом не убрал, это обычное дело у него… Ну, беспорядок, конечно, что уж.

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