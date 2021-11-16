Мировое обозрение

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Кива: Киев планирует создать на Украине военную базу НАТО с целью спровоцировать Россию

Кива: Киев планирует создать на Украине военную базу НАТО с целью спровоцировать Россию

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива заявил в Facebook, что украинские власти планируют создать в стране военную базу НАТО с целью спровоцировать Россию "на агрессивные действия".

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