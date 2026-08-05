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Газета.ру

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Психолог Шпагина: личный визит мошенника часто становится ключом в убеждении

Психолог Шпагина: личный визит мошенника часто становится ключом в убеждении

Образованные люди часто отдают деньги лично в руки курьеру-мошеннику, потому что личный визит, вопреки интуиции, не отталкивает жертву, а наоборот — становится ключевым элементом убеждения, – считает собеседница "Газеты.

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