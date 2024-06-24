Комментатор Майков: "Флорида" не деморализована перед "Эдмонтоном"

Комментатор Филипп Майков, участник популярного подкаста "Скользкий лед", высказался для "Газеты.Ru" о том, у кого будет психологической преимущество в седьмом матче финальной серии Кубка Стэнли между "Конечно психологическое преимущество 100% на стороне "Эдмонтона".