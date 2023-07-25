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Политолог Марков: спецназ Великобритании и войска Украины готовятся захватить Запорожскую АЭС, атака, видимо, произойдет в августе

Политолог Марков: спецназ Великобритании и войска Украины готовятся захватить Запорожскую АЭС, атака, видимо, произойдет в августе

Спецназ Великобритании и Вооруженные силы Украины готовятся захватить Запорожскую атомную электростанцию, данная атака, видимо, произойдет в следующем месяце.

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