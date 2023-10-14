Серебряный призер чемпионата мира по спортивному туризму у нас

На днях завершили свое выступление на Чемпионате Мира в Узбекистане по спортивному туризму на пешеходных дистанциях участники сборной Республики Беларусь Ерманок Вадим, в прошлом воспитанник и педагог ГУО ´Центр туризма, краеведения и экскурсий детей и молодежи г.
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