Серебряный призер чемпионата мира по спортивному туризму у нас

На днях завершили свое выступление на Чемпионате Мира в Узбекистане по спортивному туризму на пешеходных дистанциях участники сборной Республики Беларусь Ерманок Вадим, в прошлом воспитанник и педагог ГУО ´Центр туризма, краеведения и экскурсий детей и молодежи г.