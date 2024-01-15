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Военное обозрение

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ВС РФ продвигаются в районе города Часов Яр на Артёмовском направлении, восточная часть населённого пункта уже в «серой зоне»

ВС РФ продвигаются в районе города Часов Яр на Артёмовском направлении, восточная часть населённого пункта уже в «серой зоне»

Российская армия увеличила активность наступательных операций в районах к западу от Артёмовска.

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