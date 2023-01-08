Отступные Писарского для «Зенита» – 200 млн рублей, для других клубов – 1 млрд. Его смогут выкупить через 1,5 года

Отступные Владимира Писарского для «Зенита» в 5 раз меньше, чем для других клубов. Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, в контракте форварда, который ранее выступал под фамилией Сычевой, с «Крыльями Советов» прописаны отступные в размере 200 млн рублей для «Зенита» и 1 млрд рублей для других клубов.
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