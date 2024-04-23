Кому и зачем нужно есть картофель: факты, которые удивят

Картофель является одним из самых полезных существующих продуктов питания.Его стоимость невысокая, несмотря на его казалось бы однообразный вкус, существует масса кулинарных блюд с использованием картошки.
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