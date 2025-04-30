«Просвечу на рентгене каждого» – Лукашенко намерен завезти 150 тысяч пакистанцев

ВА

Владимир Акулов

Знаем из истории , для чего в Америку завозились черные рабы ;для чего после войны в разгромленную Германию были завезены миллионы турок : местные не хотели чистить туалеты , мести улицы , не хотели работать на тяжелых работах...Была ЭКОНОМИЧЕСКАЯ необходимость кому-то РАБОТАТЬ на тяжелых работах...А ЭКОНОМИКА - важнее политики и всего другого! Так что мы этого не избежим , как морозов и снега зимой...Но раб из-за тяжелой работы становится злой ! Поэтому *терки* с местными неизбежны! Диалектика : польза для экономики обернется конфликтами с мигрантами.