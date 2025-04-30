Успехи России В Белоруссии разгорается скандал вокруг пресловутых 150 тысяч мигрантов из Пакистана, которыми решено срочно укрепить экономику братской республики.
«Просвечу на рентгене каждого» – Лукашенко намерен завезти 150 тысяч пакистанцев
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Ты уверен, Чикатило?
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1 час.
ВА
Владимир Акулов
Знаем из истории , для чего в Америку завозились черные рабы ;для чего после войны в разгромленную Германию были завезены миллионы турок : местные не хотели чистить туалеты , мести улицы , не хотели работать на тяжелых работах...Была ЭКОНОМИЧЕСКАЯ необходимость кому-то РАБОТАТЬ на тяжелых работах...А ЭКОНОМИКА - важнее политики и всего другого! Так что мы этого не избежим , как морозов и снега зимой...Но раб из-за тяжелой работы становится злой ! Поэтому *терки* с местными неизбежны! Диалектика : польза для экономики обернется конфликтами с мигрантами.
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1 час.
Федор Родников
Старый недоумок думает что он умнее всех.
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11 мин.
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