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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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«Просвечу на рентгене каждого» – Лукашенко намерен завезти 150 тысяч пакистанцев

«Просвечу на рентгене каждого» – Лукашенко намерен завезти 150 тысяч пакистанцев

Успехи России   В Белоруссии разгорается скандал вокруг пресловутых 150 тысяч мигрантов из Пакистана, которыми решено срочно укрепить экономику братской республики.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Ты  уверен, Чикатило?
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1 час.
ВА
Владимир Акулов
Знаем  из  истории  ,  для  чего  в  Америку  завозились  черные  рабы ;для  чего  после  войны  в  разгромленную  Германию  были  завезены  миллионы  турок   :  местные  не  хотели  чистить  туалеты  ,  мести  улицы  , не  хотели  работать  на  тяжелых  работах...Была    ЭКОНОМИЧЕСКАЯ    необходимость  кому-то  РАБОТАТЬ    на  тяжелых  работах...А    ЭКОНОМИКА    -  важнее  политики  и  всего  другого! Так  что  мы  этого  не  избежим  ,  как  морозов  и  снега  зимой...Но раб  из-за  тяжелой  работы  становится  злой  ! Поэтому  *терки*  с  местными  неизбежны!  Диалектика  :  польза  для  экономики  обернется  конфликтами  с  мигрантами.
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1 час.
Федор Родников
Старый недоумок думает что он умнее всех.
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11 мин.
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