Стало известно, когда отречется король Карл

Монарх не собирается следовать примеру своей матери. Король Кал готовится уступить место молодому поколению - в лице сына Уильяма и его жены Кейт LEGION-MEDIAДо недавнего времени британцы были уверены, что нынешний монарх твердо намерен оставаться на своем посту до конца своей жизни — как его ныне покойная мать Елизавета II.