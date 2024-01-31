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Стало известно, когда отречется король Карл

Стало известно, когда отречется король Карл

Монарх не собирается следовать примеру своей матери. Король Кал готовится уступить место молодому поколению - в лице сына Уильяма и его жены Кейт LEGION-MEDIAДо недавнего времени британцы были уверены, что нынешний монарх твердо намерен оставаться на своем посту до конца своей жизни — как его ныне покойная мать Елизавета II.

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