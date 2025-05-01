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Евгения Гуцул останется под домашним арестом на майские праздники

Евгения Гуцул останется под домашним арестом на майские праздники

Глава Гагаузии Евгения Гуцул проведёт майские праздники под домашним арестом. Адвокат Наталья Байрам подтвердила исчерпание возможностей для оспаривания ареста, который истекает 14 мая, но может быть продлён прокурором.

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