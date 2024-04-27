За рулем
ГлавнаяНовостиТесты
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

За рулем

10 934 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Смирнов
    Статья на заметку тем. кто ранее доказывал необязательность развития национального производства в нашей стране, а так...Строители тоже пр...
  • Ливень
    ярис бы вернули и все малолитражки тойотовские леворульные...Хорошо известный ...
  • Lyudmila
    А что плохого что появится этот комплекс и в нашем автомобиле, лишь бы он работал нормально, а не был просто игрушкой...Niva Travel – теп...

Один из символов сотрудника ГИБДД — черно-белый жезл — празднует 85-й день рождения

Один из символов сотрудника ГИБДД — черно-белый жезл — празднует 85-й день рождения

В этот день в 1939 году Циркуляром Главного управления рабоче-крестьянской милиции НКВД СССР № 55 была утверждена «Инструкция постового регулировщика уличного движения», в которой было сказано, что «для лучшей видимости подаваемых знаков (сигналов) в городах по утвержденному списку регулирование производится жезлом, окрашенным в черно-белый цвет».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх