Один из символов сотрудника ГИБДД — черно-белый жезл — празднует 85-й день рождения

В этот день в 1939 году Циркуляром Главного управления рабоче-крестьянской милиции НКВД СССР № 55 была утверждена «Инструкция постового регулировщика уличного движения», в которой было сказано, что «для лучшей видимости подаваемых знаков (сигналов) в городах по утвержденному списку регулирование производится жезлом, окрашенным в черно-белый цвет».