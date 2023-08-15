smi.today

4 439 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентин Щербаков
    Дура дурой, совсем у бабы мозгов нет, думаю уже в этом году страны 404 не будет, не теши себя мечтами...Вице-премьер Укра...
  • Валентин Щербаков
    А что еще может заявить это неполноценное, безродное извращенное отребье. Ты, Васильев, за себя пиши и говори, а с ос...Историк моды Васи...
  • Сергей Елисеев
    А хэ-хэ не хо-хо? Он хочет чтобы нацистская зараза осталась недобитой? В 1950-х не добили, и вот что получилось. Пере...«Не вижу ни одног...

При пожаре на АЗС в Махачкале пострадало 60 человек

При пожаре на АЗС в Махачкале пострадало 60 человек

Локализован пожар на АЗС в Махачкале, 15 августа заявили в пресс-службе МЧС Российской Федерации. В пресс-службе МЧС Российской Федерации заявили, что пожарным удалось локализовать пожар на автозаправочной станции в Махачкале на площади 600 кв.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх