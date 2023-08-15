При пожаре на АЗС в Махачкале пострадало 60 человек

Локализован пожар на АЗС в Махачкале, 15 августа заявили в пресс-службе МЧС Российской Федерации. В пресс-службе МЧС Российской Федерации заявили, что пожарным удалось локализовать пожар на автозаправочной станции в Махачкале на площади 600 кв.