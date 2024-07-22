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Царьград

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Врач Прощаев назвал самый жирный орган в человеческом организме

Врач Прощаев назвал самый жирный орган в человеческом организме

Врач-гериатр Кирилл Прощаев назвал самый жирный орган в человеческом теле - ему нужно соответствующее питание Многие люди по ошибке считают самым жирным органом в человеческом теле печень, но врач-гериатр Кирилл Прощаев в беседе с Газете.

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