До вечера в Сочи действует штормовое предупреждение

В Сочи до вечера будет действовать штормовое предупреждение о неблагоприятных погодных условиях. По данным Сочинского гидрометцентра, до конца суток в центральном Сочи и районе Сириуса ожидается целый комплекс неблагоприятных погодных явлений.
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