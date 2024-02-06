Работающие удаленно россияне массово захотели вернуться в офис

Более двух третей работающих удаленно россиян (71 процент) заявили, что такой формат трудоустройства их сейчас полностью устраивает, но в то же время только 35 процентов из них не готовы рассматривать предложения, предусматривающие занятость в офисе, следует из результатов опроса, проведенного кадровой компанией UTEAM.
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