Работающие удаленно россияне массово захотели вернуться в офис

Более двух третей работающих удаленно россиян (71 процент) заявили, что такой формат трудоустройства их сейчас полностью устраивает, но в то же время только 35 процентов из них не готовы рассматривать предложения, предусматривающие занятость в офисе, следует из результатов опроса, проведенного кадровой компанией UTEAM.