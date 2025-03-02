FT: в США есть планы перезапустить «Северный поток-2»

У властей США есть планы по перезапуску взорванного «Северного потока-2».У нынешнего лидера США Дональда Трампа якобы есть планы возобновить работу газопровода «Северный поток-2» ради мирных переговоров, сообщает Financial Times (FT).
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