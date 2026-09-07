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Шняги.Нет

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Рабочие будни без приколов — преступление! Смотрим и улыбаемся

Рабочие будни без приколов — преступление! Смотрим и улыбаемся

Трудовые будни часто бывают серыми и унылыми, но это не повод унывать. Герои этой подборки доказывают: даже на самом серьезном рабочем месте найдется место шутке и хорошему настроению.

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