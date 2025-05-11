В Ингушетии задержали мужчину, похитившего местного жителя у магазина

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко В Магасе сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который вместе с пособниками похитил местного жителя у продуктового магазина, сообщили в телеграм-канале СУ СК России по Ингушетии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии