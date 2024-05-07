Аргентина начала суд над россиянином по возможной экстрадиции его на Украину

Аргентина начала судебный процесс по экстрадиции россиянина Игоря Чуркина на Украину. Адвокат Кристиан Рубилар заявил, что сегодня они будут представлять исключения - статус беженца и подачу заявления на гражданство, а также доказательства своей позиции.