Конец тишины: Россия сняла мораторий и накрыла Киев огненным валом

Киев за ночь потерял производство дронов «Шарк» и «Хорнет» В ночь на 8 сентября Вооруженные силы России нанесли массированный комбинированный удар по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины, сосредоточив основные усилия на Киеве и Одессе.
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Слишком слабенько и с опозданием на 55 месяцев.
Пиндосы уже все ценное в Украине скупили и теперь боятся это потерять
Пиндосы озолотились на нашей ВОВ. Теперь опять нашли дураков воевать. Торговля оружием - самый доходный бизнес. Получается по факту, что Россия опять истекает кровью в их интересах!
Смерть бандеросрани!
Пока все страшные заголовки да пустые обещания!
Да нет , Мишка еще из клетки не вышел. Притом клетка им самим сооруженная... А ведь очень меткий рисунок 18 лет назад был . Желающие подразнить Мишку не убавляются. Я вообще слышал, целая кволиция желающих выстраивается ... А что будет , если Мишка свою клетку снесет?
Пока не начнут давить гейропейские заводы, все эти победные реляции - чистое сотрясение воздуха за деньги. Начинать надо с МАССОВЫХ зачисток предателей в МО, думе и правительстве РОССИИ. От них вреда больше, чем от всех явных врагов.
Если воевать как под Лиманом, то воевать придется долго.
Я не пойму одного: почему мы не разбомбили всю украинскую инфраструктуру - ТЭЦ, мосты, ГЭС, склады, железнодорожное хозяйство, заводы, выпускающие хоть что-то значимое, порты...ещё в 2022 году? Какого, простите, барабана, мы верим Западу, который всегда нас обманывает?