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Царьград

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Фигуристка Бойкова прокомментировала скандал с гимном AIN на турнире в США

Фигуристка Бойкова прокомментировала скандал с гимном AIN на турнире в США

Фигуристка рассказала, почему награждение русской пары прошло в тишине.Русская фигуристка Александра Бойкова, выигравшая золото на турнире в США, прокомментировала ситуацию на церемонии награждения после турнира в Бостоне.

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