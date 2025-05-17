Прогнозы МЭА по мировому спросу и добыче нефти повышены Татьяна АрестоваМеждународное энергетическое агентство скорректировало в сторону увеличения свои ожидания относительно темпов роста мировых спроса и добычи нефти в 2025 г.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии