Пятьдесят тысяч на всех: как флот делил премию за потопленную подлодку

Флотский тариф казался самым простым во всей системе премирования военного времени. Корабль либо пошёл ко дну, либо остался на плаву.
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