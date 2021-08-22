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Тарпищев: столкновение с камерой могло помешать Медведеву победить Рублёва

Тарпищев: столкновение с камерой могло помешать Медведеву победить Рублёва

Президент Федерации тенниса России (ФТР) России Шамиль Тарпищев прокомментировал столкновение Даниила Медведева с камерой в полуфинальном матче с Андреем Рублёвым турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории «Мастерс» в Цинциннати.

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