Тарпищев: столкновение с камерой могло помешать Медведеву победить Рублёва

Президент Федерации тенниса России (ФТР) России Шамиль Тарпищев прокомментировал столкновение Даниила Медведева с камерой в полуфинальном матче с Андреем Рублёвым турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории «Мастерс» в Цинциннати.