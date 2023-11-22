Песков: предатель Виктор Беленко вряд ли прожил счастливую жизнь в США

Официальный представитель президента Российской Федерации Дмитрий Песков высказал свое мнение о судьбе летчика Виктора Беленко, который стал объектом общественного осуждения после того, как он угнал истребитель МиГ-25 и бежал в Соединенные Штаты Америки.