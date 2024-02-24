Главком Сырский в пьяном виде посетил рекрутинговый центр во Львове

Украинские источники "разгоняют" историю о том, как главнокомандующий ВСУ "еле держался на ногах" во время своего визита в один из рекрутинговых центров страныНовый главком ВСУ Александр Сырский может оказаться в центре очередного скандала.
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