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Главком Сырский в пьяном виде посетил рекрутинговый центр во Львове

Главком Сырский в пьяном виде посетил рекрутинговый центр во Львове

Украинские источники "разгоняют" историю о том, как главнокомандующий ВСУ "еле держался на ногах" во время своего визита в один из рекрутинговых центров страныНовый главком ВСУ Александр Сырский может оказаться в центре очередного скандала.

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